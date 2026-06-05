Uno screening durante il primo trimestre può individuare il rischio di preeclampsia, una complicanza della gravidanza. La Fetal Medicine Foundation, organizzazione scientifica, promuove un test che valuta i fattori di rischio e le caratteristiche della placenta. Se il rischio viene identificato precocemente, si può intervenire con trattamenti specifici. Lo screening si basa su analisi del sangue e misurazioni ecografiche. La procedura mira a ridurre le complicanze legate alla preeclampsia e migliorare la gestione della gravidanza.

La Fetal Medicine Foundation, l’organizzazione scientifica fondata dal professor Kypros Nicolaides che ha rivoluzionato la medicina fetale degli ultimi trent’anni, ha aggiornato le proprie linee guida sullo screening della preeclampsia nel primo trimestre di gravidanza, confermando che il protocollo combinato tra le undici e le tredici settimane più sei giorni è in grado di identificare fino all’85% delle gravidanze ad alto rischio di preeclampsia precoce, ovvero quella che insorge prima della trentaquattresima settimana. Si tratta di una notizia clinicamente rilevantissima per le donne in gravidanza: la preeclampsia, caratterizzata da pressione arteriosa elevata e presenza di proteine nelle urine dopo la ventesima settimana, complica circa il 5% di tutte le gravidanze in Italia e rappresenta ancora oggi una delle principali cause di mortalità e morbilità materna e fetale nel mondo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Argomenti più discussi: Preeclampsia, lo screening del primo trimestre che può salvarti la gravidanza.; Abbiamo sviluppato con successo un modello per lo screening precoce, la prevenzione e la gestione della preeclampsia nelle donne in gravidanza che si recano presso l'Ospedale di Ostetricia e Ginecologia della città di Can Tho.

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