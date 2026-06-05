Preeclampsia lo screening del primo trimestre che può salvarti la gravidanza

Durante il primo trimestre, è stato introdotto uno screening per rilevare la preeclampsia, una complicanza della gravidanza. Questo test, promosso dalla Fetal Medicine Foundation, permette di individuare il rischio di sviluppare questa condizione. La procedura combina analisi del sangue e ecografie, ed è rivolta alle donne in gravidanza. Lo scopo è identificare precocemente le future mamme a rischio, per intervenire tempestivamente e prevenire complicazioni.

La Fetal Medicine Foundation, l’organizzazione scientifica fondata dal professor Kypros Nicolaides che ha rivoluzionato la medicina fetale degli ultimi trent’anni, ha aggiornato le proprie linee guida sullo screening della preeclampsia nel primo trimestre di gravidanza, confermando che il protocollo combinato tra le undici e le tredici settimane più sei giorni è in grado di identificare fino all’85% delle gravidanze ad alto rischio di preeclampsia precoce, ovvero quella che insorge prima della trentaquattresima settimana. Si tratta di una notizia clinicamente rilevantissima per le donne in gravidanza: la preeclampsia, caratterizzata da... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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