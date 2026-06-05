Nel porto di Pozzuoli è stata emessa un’ordinanza che limita la circolazione dei bus turistici, creando potenziali disagi nel fine settimana. La decisione riguarda le operazioni di trasporto e potrebbe influenzare gli spostamenti dei visitatori diretti alle isole di Ischia e Procida. Con il tempo stabile e le temperature elevate, si prevede un aumento di presenze di turisti nelle zone portuali. Le autorità hanno comunicato le restrizioni senza indicare eventuali alternative o modifiche temporanee.

Si avvicina il weekend e il bel tempo e le alte temperature non ostruiranno sicuramente i piani dei tanti turisti che si accingono a recarsi sulle isole di Ischia e Procida. A non agevolare il loro weekend fuori porta, però, è l’ordinanza emessa dal comune di Pozzuoli per quanto riguarda l’accesso ai bus turistici al porto. Un disagio già ampiamente discusso sia fuori che dentro le stanze dei bottoni e che, come ha anche sottolineato dall’opposizione puteolana, non aiuta il commercio locale che invece respirava una boccata di aria fresca dettata dalla sosta dei turisti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Pozzuoli, ordinanza bus turistici nel porto: previsto caos nel weekend per i turisti

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