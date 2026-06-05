Poste italiane ha consegnato 89 milioni di pacchi, un record. Entro il 2028, i portalettere dovranno gestire due terzi delle consegne. Il numero di consegne effettuate dai portalettere sta crescendo più rapidamente rispetto alla logistica complessiva. La richiesta di consegne a domicilio continua a salire, portando a un aumento del numero di operatori dedicati. La crescita del settore richiede un incremento delle risorse e delle strategie di gestione del personale.

Come faranno i portalettere a gestire due terzi delle consegne entro il 2028?. Perché il ruolo del portalettere sta crescendo più velocemente della logistica?. Quali investimenti sta facendo Poste per ridurre le emissioni della flotta?. Come cambierà il servizio di consegna domiciliare con il piano strategico?.? In Breve 38 milioni di consegne effettuate dai portalettere con crescita del 21,9%.. Obiettivo piano The connecting platform: portalettere gestiranno due terzi dei pacchi entro il 2028.. Flotta logistica conta 30mila veicoli a basse emissioni, inclusi 6.200 a zero emissioni.. Rete distributiva comprende 12.700 uffici postali e 20mila punti tra Locker e Punto Poste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poste, record di 89 milioni di pacchi: il boom dei portalettere

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