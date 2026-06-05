C’è una domanda che rimane appiccicata alle pareti della mente molto dopo che si è chiuso il libro. Sette parole, pronunciate sempre con la stessa cadenza ossessiva, ogni notte, accanto all’armadio di una bambina di otto anni: «Posso entrare nel tuo cuore?» È su questa domanda che Josh Malerman costruisce tutto l’edificio narrativo di L’altra mamma (titolo originale Incidents Around the House), un romanzo horror che non si accontenta di spaventare il lettore, ma ambisce a qualcosa di molto più raro e difficile: farlo sentire visto, esposto, vulnerabile nelle sue stesse certezze sul mondo familiare. Malerman non è uno scrittore qualunque.... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Posso entrare nel tuo cuore?: l’altra mamma è l’horror più inquietante degli ultimi anni

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Scopri L'Altra mamma, di Josh Malerman

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