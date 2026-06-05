Portogallo-Cile Amichevole di preparazione 06-06-2026 ore 19 | 45 | formazioni quote pronostici La Seleçao si prepara al mondiale con una vittoria?

Da infobetting.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Portogallo sfiderà il Cile in un’amichevole il 6 giugno alle 19:45, in preparazione al Mondiale che partirà il 17 giugno contro la Repubblica Democratica del Congo. La squadra si sta allenando con due partite prima dell’esordio ufficiale. Le formazioni e le quote sono già state annunciate, mentre i pronostici indicano una possibile vittoria per la seleção prima dell’avvio della competizione mondiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Portogallo debutterà il 17 giugno nel mondiale, contro la Repubblica Democratica del Congo e si avvicinerà a quest’impegno giocando due amichevoli. La prima si disputerà il 6 giugno a Lisbona contro il Cile, squadra che invece non parteciperà alla rassegna iridata. Per la Roja sono molti lontani i tempi d’oro, nel girone di qualificazione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

portogallo cile amichevole di preparazione 06 06 2026 ore 19 45 formazioni quote pronostici la sele231ao si prepara al mondiale con una vittoria
© Infobetting.com - Portogallo-Cile (Amichevole di preparazione, 06-06-2026 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici. La Seleçao si prepara al mondiale con una vittoria?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Portogallo-Cile (Amichevole di preparazione, 06-06-2026 ore 19:45): formazioni, quote, pronosticiIl Portogallo affronterà il Cile in un’amichevole di preparazione il 6 giugno alle 19:45.

Leggi anche: Olanda-Algeria (Amichevole di preparazione, 03-06-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Gli Oranje si preparano al mondiale affrontando i fennec di Petkovic

Temi più discussi: Dove vedere Portogallo-Cile in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni; Un team arbitrale italiano per la partita amichevole tra Portogallo e Cile; Il Portogallo si prepara per l'amichevole contro il Cile; quote Portogallo Cile: il pronostico sui lusitani.

portogallo cile portogallo cile amichevole diPronostico Portogallo-Cile: sarà spettacolo nonostante le assenzePortogallo-Cile è un'amichevole e si gioca sabato alle 19:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. ilveggente.it

portogallo cile portogallo cile amichevole diPartite con più di 2,5 golTutto quello che devi sapere su Portogallo-Cile: dove vedere la partita in diretta TV e in live streaming, orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle squadre. goal.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web