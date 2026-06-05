Il Portogallo sfiderà il Cile in un’amichevole il 6 giugno alle 19:45, in preparazione al Mondiale che partirà il 17 giugno contro la Repubblica Democratica del Congo. La squadra si sta allenando con due partite prima dell’esordio ufficiale. Le formazioni e le quote sono già state annunciate, mentre i pronostici indicano una possibile vittoria per la seleção prima dell’avvio della competizione mondiale.

Il Portogallo debutterà il 17 giugno nel mondiale, contro la Repubblica Democratica del Congo e si avvicinerà a quest’impegno giocando due amichevoli. La prima si disputerà il 6 giugno a Lisbona contro il Cile, squadra che invece non parteciperà alla rassegna iridata. Per la Roja sono molti lontani i tempi d’oro, nel girone di qualificazione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Portogallo-Cile (Amichevole di preparazione, 06-06-2026 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici. La Seleçao si prepara al mondiale con una vittoria?

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Portogallo-Cile (Amichevole di preparazione, 06-06-2026 ore 19:45): formazioni, quote, pronosticiIl Portogallo affronterà il Cile in un’amichevole di preparazione il 6 giugno alle 19:45.

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Test #amichevole per il #Portogallo con il Cile - assente dal Mondiale. Lusitani considerati tra i più attrezzati per arrivare fino in fondo soprattutto per un centrocampo di altissimo livello: debutteranno il 17 giugno contro il Congo. Fino a dove può arrivare quest x.com

Pronostico Portogallo-Cile: sarà spettacolo nonostante le assenzePortogallo-Cile è un'amichevole e si gioca sabato alle 19:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. ilveggente.it

Partite con più di 2,5 golTutto quello che devi sapere su Portogallo-Cile: dove vedere la partita in diretta TV e in live streaming, orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle squadre. goal.com