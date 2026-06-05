Ponte sullo Scolmatore completato il varo dell' impalcato | riapertura ad agosto poi nuovi cantieri sul canale Imperiale
Oggi, venerdì 5 giugno, sono state completate le operazioni di varo dell’impalcato del nuovo ponte sul canale dello Scolmatore, lungo la strada statale 1 Aurelia. La riapertura del ponte è prevista per agosto. Successivamente, saranno avviati nuovi cantieri sul canale Imperiale.
Sono state completate nella mattina di oggi, venerdì 5 giugno, le operazioni di varo dell'impalcato del nuovo ponte sul canale dello Scolmatore, lungo la strada statale 1 Aurelia. Si avviano così verso la conclusione, a oltre un anno e mezzo dalla chiusura e in attesa delle ultime opere -. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Notizie e thread social correlati
Stagno | Ponte sullo Scolmatore, lavori in dirittura d'arrivo: riapertura a fine agosto, poi un nuovo cantiere sul viadotto del Canale ImperialeA Stagno i lavori sul ponte sullo Scolmatore stanno entrando nella fase finale, con l'assemblaggio degli impalcati metallici completato.
Livorno, nuovo ponte dell’Aurelia sullo Scolmatore. Il varo dell’impalcatoIl nuovo ponte sull’Aurelia sul canale Scolmatore a Livorno è stato completato con il varo dell’impalcato.
Temi più discussi: Efficienza e sinergia ai Navicelli: il Ponte dello Scolmatore torna operativo a tempo di record; Panetta (Bankitalia): Shock energetico richiede di ricalibrare azione Bce sui tassi; Cantiere da oltre 2 milioni in dirittura d' arrivo | il presidente della Provincia annuncia l' apertura del nuovo ponte.
Completato il varo del nuovo ponte sullo scolmatoreLIVORNO : Posizionato l’impalcato della nuova struttura lungo la strada statale Aurelia. L’ultimazione dei lavori è prevista entro la fine di Agosto ... toscanamedianews.it
Livorno, nuovo ponte dell’Aurelia sullo Scolmatore. Il varo dell’impalcatoLa conclusione dei lavori è prevista entro la fine di agosto. Investimento da 6 milioni di euro ... msn.com