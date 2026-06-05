Polemichenucleari la nuova app ' dorica' traffici di rifiuti e Cacciamani azzurro | le notizie della giornata in un minuto

Notizia in breve

Oggi si è registrata una discussione tra partiti politici sulla possibilità di un ritorno dell’energia nucleare nel paese. Il Partito Democratico e l’Associazione di Volontariato Sociale hanno espresso posizioni contrarie, mentre un assessore regionale ha risposto alle critiche. La vicenda riguarda il dibattito sulla riattivazione di centrali nucleari e le implicazioni ambientali e di sicurezza. In altri aggiornamenti, si parla di una nuova applicazione digitale, di traffici di rifiuti e di un politico con incarichi nazionali.