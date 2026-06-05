Polemichenucleari la nuova app ' dorica' traffici di rifiuti e Cacciamani azzurro | le notizie della giornata in un minuto

Da anconatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi si è registrata una discussione tra partiti politici sulla possibilità di un ritorno dell’energia nucleare nel paese. Il Partito Democratico e l’Associazione di Volontariato Sociale hanno espresso posizioni contrarie, mentre un assessore regionale ha risposto alle critiche. La vicenda riguarda il dibattito sulla riattivazione di centrali nucleari e le implicazioni ambientali e di sicurezza. In altri aggiornamenti, si parla di una nuova applicazione digitale, di traffici di rifiuti e di un politico con incarichi nazionali.

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ANCONA - Il botta e risposta sulla questione nucleare in primo piano nella giornata di oggi, con l'affondo di Pd e Avs e la replica dell'assessore regionale Bugaro dopo la questione legata al possibile ritorno dell'energia atomica nel nostro Paese. In campo provinciale in risalto i patteggiamenti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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