Piero Ferrari dopo il rinnovo di Leclerc | Tocca a noi dargli delle soddisfazioni

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Ferrari ha annunciato il rinnovo contrattuale di Charles Leclerc prima del weekend più atteso della stagione. Piero Ferrari ha dichiarato che spetta alla squadra offrire soddisfazioni al pilota.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prima del weekend più atteso della stagione per Charles Leclerc, la Ferrari ha messo nero su bianco la volontà di proseguire insieme. Il rinnovo contrattuale del pilota monegasco, annunciato proprio alla vigilia dell’appuntamento di Montecarlo, ha rappresentato un segnale di continuità e fiducia reciproca tra il Cavallino Rampante e uno dei suoi uomini simbolo. Un accordo che ha assunto un significato ancora più speciale considerando il legame di Leclerc con il Principato, città in cui è nato e cresciuto. A sottolineare il valore dell’intesa è stato Piero Ferrari, vicepresidente della casa di Maranello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

piero ferrari dopo il rinnovo di leclerc tocca a noi dargli delle soddisfazioni
© Oasport.it - Piero Ferrari dopo il rinnovo di Leclerc: “Tocca a noi dargli delle soddisfazioni”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ferrari 2026, Leclerc: le prime parole del pilota F1 dopo la presentazione della SF-26

Video Ferrari 2026, Leclerc: le prime parole del pilota F1 dopo la presentazione della SF-26

Notizie e thread social correlati

F1, Ferrari: ufficiale il rinnovo di Charles Leclerc, amore eternoLa Ferrari ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con Charles Leclerc, confermando la sua permanenza nel team.

Leclerc, la Ferrari annuncia il rinnovo pluriennaleLa Ferrari ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto con il pilota monegasco.

Temi più discussi: Ferrari Luce, presentata a Mattarella la nuova vettura elettrica di Maranello; Ferrari, Luce e ombra; Quirinale, il Presidente Mattarella si mette al volante della nuova Ferrari Luce; Ferrari Luce, l’elettrica presentata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

piero ferrari piero ferrari dopo ilPiero Ferrari dopo il rinnovo di Leclerc: Tocca a noi dargli delle soddisfazioniPrima del weekend più atteso della stagione per Charles Leclerc, la Ferrari ha messo nero su bianco la volontà di proseguire insieme. Il rinnovo ... oasport.it

piero ferrari piero ferrari dopo ilF1 | È ora di dare qualcosa a Leclerc: il messaggio di Piero Ferrari dopo il rinnovo – GP MonacoLe parole di Piero Ferrari su Charles Leclerc emozionano i tifosi della Rossa a Monaco: tutto l'impegno per il sogno condiviso ... f1ingenerale.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web