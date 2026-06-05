Piero Ferrari dopo il rinnovo di Leclerc | Tocca a noi dargli delle soddisfazioni

Prima del weekend più atteso della stagione per Charles Leclerc, la Ferrari ha messo nero su bianco la volontà di proseguire insieme. Il rinnovo contrattuale del pilota monegasco, annunciato proprio alla vigilia dell’appuntamento di Montecarlo, ha rappresentato un segnale di continuità e fiducia reciproca tra il Cavallino Rampante e uno dei suoi uomini simbolo. Un accordo che ha assunto un significato ancora più speciale considerando il legame di Leclerc con il Principato, città in cui è nato e cresciuto. A sottolineare il valore dell’intesa è stato Piero Ferrari, vicepresidente della casa di Maranello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Ferrari 2026, Leclerc: le prime parole del pilota F1 dopo la presentazione della SF-26

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