Piano coesione | 50 miliardi per scuole sicurezza e ricerca
Sono stati annunciati 50 miliardi destinati a interventi in scuole, sicurezza e ricerca. Tuttavia, solo il 7% di questa somma è stato effettivamente erogato finora. Restano ancora molte domande su come verranno distribuiti e utilizzati i fondi, e sui motivi del basso tasso di pagamento. La ripartizione delle risorse e le modalità di assegnazione sono ancora in fase di definizione.
Come verranno usati i 50 miliardi tra scuole, sicurezza e ricerca?. Perché solo il 7% dei fondi viene effettivamente pagato?. Quali settori rischiano di restare senza fondi per l'emergenza energetica?. Perché il Mezzogiorno fatica a spendere le risorse assegnate?.? In Breve 360 milioni per la sicurezza scolastica e 498 milioni per il rischio idrogeologico.. 381 milioni per ricerca, IA e tecnologie quantistiche; 278 milioni per sicurezza digitale.. Pagamenti effettivi FSC fermi al 7%, con Puglia e Sardegna sotto il 2%.. Raffaele Fitto suggerisce riprogrammazione fondi verso l'energia invece di deroga fiscale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Beatrice Lorenzin. . Basta leggere i numeri del Piano Casa del Governo, per capire che si tratta di una promessa vuota. In Italia ci sono 650.000 famiglie senza casa oggi. Questo piano, nel migliore dei casi, ne raggiungerà 100.000. In dieci anni. Le altre 550.0 facebook