Piano coesione | 50 miliardi per scuole sicurezza e ricerca

Sono stati annunciati 50 miliardi destinati a interventi in scuole, sicurezza e ricerca. Tuttavia, solo il 7% di questa somma è stato effettivamente erogato finora. Restano ancora molte domande su come verranno distribuiti e utilizzati i fondi, e sui motivi del basso tasso di pagamento. La ripartizione delle risorse e le modalità di assegnazione sono ancora in fase di definizione.

Come verranno usati i 50 miliardi tra scuole, sicurezza e ricerca?. Perché solo il 7% dei fondi viene effettivamente pagato?. Quali settori rischiano di restare senza fondi per l'emergenza energetica?. Perché il Mezzogiorno fatica a spendere le risorse assegnate?.? In Breve 360 milioni per la sicurezza scolastica e 498 milioni per il rischio idrogeologico.. 381 milioni per ricerca, IA e tecnologie quantistiche; 278 milioni per sicurezza digitale.. Pagamenti effettivi FSC fermi al 7%, con Puglia e Sardegna sotto il 2%.. Raffaele Fitto suggerisce riprogrammazione fondi verso l'energia invece di deroga fiscale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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