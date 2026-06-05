Personale Ircss Bonino-Pulejo la Uil Fp chiede la proroga dei contratti

Da messinatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Uil Fp di Messina chiede la proroga dei contratti presso l’Irccs Bonino-Pulejo. La sigla segnala problemi legati alla gestione organizzativa e assistenziale dell’istituto. La richiesta mira a garantire continuità nel personale e nelle prestazioni, in un momento di preoccupazione per la stabilità delle risorse umane. La questione riguarda specificamente il personale a termine, in attesa di decisioni che possano scongiurare interruzioni nei servizi.

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La Uil funzione pubblica Messina lancia un nuovo allarme riguardo la situazione organizzativa e assistenziale dell'Irccs Centro Neurolesi Bonino-Pulejo. Il sindacato - attraverso una nota - chiede l’immediata proroga fino al 31 dicembre 2026 dei contratti a tempo determinato del personale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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