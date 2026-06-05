Flavio Cobolli è in finale del Roland Garros 2026 senza nemmeno dover scendere in campo per il suo match di semifinale. Matteo Arnaldi, si è appreso pochissimi minuti fa, ha dato forfait a causa di un virus che lo ha debilitato in maniera importante abbastanza da costringerlo a non disputare il penultimo atto. Sarà dunque la testa di serie numero 10 a giocare la finale contro Alexander Zverev: il tedesco si era imposto per 7-5 6-2 3-6 6-3 sul ceco Jakub Mensik e giocherà per la seconda volta in carriera nell’ultima domenica del Court Philippe Chatrier. Per Cobolli, chiaramente, sarà la prima volta assoluta. Doveva essere, quello di oggi, il... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Perché Matteo Arnaldi si è ritirato senza giocare: Cobolli in finale al Roland Garros

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LA CONFERENZA STAMPA DI MATTEO ARNALDI DOPO IL RITIRO DI MATTEO BERRETTINI AL ROLAND GARROS

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Roland Garros, Matteo Arnaldi poco prima della semifinale in programma contro Flavio Cobolli, si è ritirato per via di un virus. Il derby italiano dunque non si è giocato e Cobolli, domenica, in finale, affronterà il tedesco Sascha Zverev che oggi ha battuto Jaku x.com

Matteo Arnaldi si è ritirato dalla sua semifinale degli Open di Francia contro Flavio Cobolli a causa di un virus. reddit

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