Perché Matteo Arnaldi si è ritirato senza giocare | Cobolli in finale al Roland Garros

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Matteo Arnaldi si è ritirato prima di giocare la semifinale del Roland Garros, permettendo a Flavio Cobolli di accedere direttamente alla finale. L’italiano ha annunciato il ritiro senza scendere in campo, lasciando il suo avversario senza sfida. Cobolli, così, si prepara a disputare la finale del torneo senza aver giocato la semifinale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Flavio Cobolli è in finale del Roland Garros 2026 senza nemmeno dover scendere in campo per il suo match di semifinale. Matteo Arnaldi, si è appreso pochissimi minuti fa, ha dato forfait a causa di un virus che lo ha debilitato in maniera importante abbastanza da costringerlo a non disputare il penultimo atto. Sarà dunque la testa di serie numero 10 a giocare la finale contro Alexander Zverev: il tedesco si era imposto per 7-5 6-2 3-6 6-3 sul ceco Jakub Mensik e giocherà per la seconda volta in carriera nell’ultima domenica del Court Philippe Chatrier. Per Cobolli, chiaramente, sarà la prima volta assoluta. Doveva essere, quello di oggi, il... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

perch233 matteo arnaldi si 232 ritirato senza giocare cobolli in finale al roland garros
© Oasport.it - Perché Matteo Arnaldi si è ritirato senza giocare: Cobolli in finale al Roland Garros
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LA CONFERENZA STAMPA DI MATTEO ARNALDI DOPO IL RITIRO DI MATTEO BERRETTINI AL ROLAND GARROS

Video LA CONFERENZA STAMPA DI MATTEO ARNALDI DOPO IL RITIRO DI MATTEO BERRETTINI AL ROLAND GARROS

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Roland Garros, Arnaldi si ritira: Cobolli in finale senza giocare

Matteo Berrettini si è ritirato al Roland Garros: cos’è successo e il punteggio esatto contro ArnaldiMatteo Berrettini si è ritirato durante il quarto di finale di Roland Garros contro Matteo Arnaldi sul Court Philippe Chatrier.

Temi più discussi: La rinascita di Matteo Arnaldi: al Roland Garros ritrova se stesso, il miglior risultato Slam e la top 100; Perché Matteo Berrettini ha chiesto un medical time-out: cosa si è fatto e il punteggio esatto con Arnaldi, poi il ritiro; Matteo Arnaldi: Facevo fatica a camminare, Cagliari e Roma mi hanno spinto. Sinner? Ci motiva; Matteo Arnaldi, chi è la futura moglie Mia Savio e perché è famosa.

perché matteo arnaldi perché matteo arnaldi siMatteo Arnaldi sta male e si ritira dal Roland Garros, Flavio Cobolli è in finale senza giocareMatteo Arnaldi si è ritirato prima di giocare la semifinale del Roland Garros contro Flavio Cobolli che ora sfiderà Zverev nell'ultimo atto ... fanpage.it

perché matteo arnaldi perché matteo arnaldi siCobolli-Arnaldi LIVE al Roland Garros, il match non si gioca: forfait di Matteo, Flavio va in finale con ZverevLa diretta di Arnaldi-Cobolli oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web