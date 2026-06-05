Perché Matteo Arnaldi si è ritirato senza giocare | Cobolli in finale al Roland Garros
Matteo Arnaldi si è ritirato prima di giocare la semifinale del Roland Garros, permettendo a Flavio Cobolli di accedere direttamente alla finale. L’italiano ha annunciato il ritiro senza scendere in campo, lasciando il suo avversario senza sfida. Cobolli, così, si prepara a disputare la finale del torneo senza aver giocato la semifinale.
Flavio Cobolli è in finale del Roland Garros 2026 senza nemmeno dover scendere in campo per il suo match di semifinale. Matteo Arnaldi, si è appreso pochissimi minuti fa, ha dato forfait a causa di un virus che lo ha debilitato in maniera importante abbastanza da costringerlo a non disputare il penultimo atto. Sarà dunque la testa di serie numero 10 a giocare la finale contro Alexander Zverev: il tedesco si era imposto per 7-5 6-2 3-6 6-3 sul ceco Jakub Mensik e giocherà per la seconda volta in carriera nell’ultima domenica del Court Philippe Chatrier. Per Cobolli, chiaramente, sarà la prima volta assoluta. Doveva essere, quello di oggi, il... 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
LA CONFERENZA STAMPA DI MATTEO ARNALDI DOPO IL RITIRO DI MATTEO BERRETTINI AL ROLAND GARROS
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Roland Garros, Arnaldi si ritira: Cobolli in finale senza giocare
Matteo Berrettini si è ritirato al Roland Garros: cos’è successo e il punteggio esatto contro ArnaldiMatteo Berrettini si è ritirato durante il quarto di finale di Roland Garros contro Matteo Arnaldi sul Court Philippe Chatrier.
Temi più discussi: La rinascita di Matteo Arnaldi: al Roland Garros ritrova se stesso, il miglior risultato Slam e la top 100; Perché Matteo Berrettini ha chiesto un medical time-out: cosa si è fatto e il punteggio esatto con Arnaldi, poi il ritiro; Matteo Arnaldi: Facevo fatica a camminare, Cagliari e Roma mi hanno spinto. Sinner? Ci motiva; Matteo Arnaldi, chi è la futura moglie Mia Savio e perché è famosa.
Roland Garros, Matteo Arnaldi poco prima della semifinale in programma contro Flavio Cobolli, si è ritirato per via di un virus. Il derby italiano dunque non si è giocato e Cobolli, domenica, in finale, affronterà il tedesco Sascha Zverev che oggi ha battuto Jaku x.com
Questo è l'abbraccio di tutti noi a Matteo Berrettini. Perché stasera, nonostante la gioia immensa per la prima, storica semifinale Slam di Matteo Arnaldi, è impossibile non dispiacersi per l’ennesimo, crudele stop forzato di un campione infinito. Il tennis sa esser facebook
Matteo Arnaldi si è ritirato dalla sua semifinale degli Open di Francia contro Flavio Cobolli a causa di un virus. reddit
Matteo Arnaldi sta male e si ritira dal Roland Garros, Flavio Cobolli è in finale senza giocareMatteo Arnaldi si è ritirato prima di giocare la semifinale del Roland Garros contro Flavio Cobolli che ora sfiderà Zverev nell'ultimo atto ... fanpage.it
Cobolli-Arnaldi LIVE al Roland Garros, il match non si gioca: forfait di Matteo, Flavio va in finale con ZverevLa diretta di Arnaldi-Cobolli oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it