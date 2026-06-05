PEI e sostegno | entro giugno la verifica finale del GLO

Entro il 30 giugno, le scuole devono completare la verifica finale del Piano Educativo Individualizzato (PEI) tramite la convocazione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO). Questo passaggio rappresenta una tappa chiave nel percorso di inclusione scolastica. La verifica riguarda la valutazione delle strategie e degli interventi attuati per gli studenti con bisogni educativi speciali. La convocazione del GLO è obbligatoria per completare formalmente questa fase.

Entro il 30 giugno le istituzioni scolastiche sono chiamate a concludere uno dei passaggi più significativi del processo inclusivo: la verifica finale del Piano Educativo Individualizzato (PEI) attraverso la convocazione del GLO, il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione. L’appuntamento conclusivo del GLO rappresenta un momento essenziale non solo sotto il profilo amministrativo, ma soprattutto sul piano pedagogico e progettuale, poiché consente di valutare l’efficacia del percorso educativo svolto durante l’anno scolastico e di programmare gli interventi necessari per l’anno successivo. •Il quadro normativo di riferimento La disciplina del PEI e del GLO trova fondamento principalmente in: Decreto Legislativo n. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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Aggiornamento GPS 26/28: la piattaforma. Passaggi per compilare la domanda. A cura di Sonia Cannas

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