Le finali della Coppa del Mondo di pattinaggio artistico a rotelle si sono concluse con la vittoria italiana nel programma libero di danza. Le coppie nazionali hanno ottenuto i migliori punteggi, portando a casa il successo tra le mura di casa. La competizione si è svolta al Pala BCC di Cesena, ultima tappa della rassegna mondiale. Nessun altro paese ha superato le prestazioni delle coppie italiane in questa fase.

Un dominio totale tra le mura amiche. Si sono concluse nel segno del tricolore le gare riservate alle coppie di danza valide per le Finali dell’Artistic World Cup 2026, ultimo atto della rassegna itinerante di pattinaggio artistico a rotelle in questo momento in scena al Pala BCC di Cesena. A trionfare sono stati infatti Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, capofila di una sensazionale tripletta che ha certificato per l’ennesima volta la supremazia dei nostri ragazzi nella specialità. I detentori del titolo iridato di fatto hanno confermato la leadership già arpionata in sicurezza nel segmento più breve, rendendosi artefici di un free program che ha fatto letteralmente il pieno di QOE. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: Italia dominante nella danza alle Finali di Coppa del Mondo! Costa e Gomez vincono nel libero

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