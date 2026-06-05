Parrotta nessuna indicazione agli elettori | Scelgano in autonomia In piazza ultimi comizi
Durante gli ultimi comizi a Casarano, nessuna indicazione è stata data agli elettori su come votare. Il sindaco uscente, alla guida di una coalizione di centrodestra, e il suo avversario di centrosinistra hanno concluso la campagna elettorale, invitando gli elettori a scegliere in autonomia. Entrambi hanno tenuto i loro interventi pubblici nelle ultime ore prima del voto.
CASARANO – Ultime ore di campagna elettorale a Casarano e ultimi interventi pubblici per i due candidati in corsa: Ottavio De Nuzzo, sindaco uscente e alla guida di una coalizione di centrodestra, e Marco Nuzzo, espressione di una coalizione di centrosinistra che ha visto di recente il sostegno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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