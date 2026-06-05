Parrotta nessuna indicazione agli elettori | Scelgano in autonomia In piazza ultimi comizi

Notizia in breve

Durante gli ultimi comizi a Casarano, nessuna indicazione è stata data agli elettori su come votare. Il sindaco uscente, alla guida di una coalizione di centrodestra, e il suo avversario di centrosinistra hanno concluso la campagna elettorale, invitando gli elettori a scegliere in autonomia. Entrambi hanno tenuto i loro interventi pubblici nelle ultime ore prima del voto.