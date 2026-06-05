Parlamento europeo niente più Google di default | nei browser arriva Qwant
Il Parlamento europeo ha deciso di rimuovere Google come motore di ricerca predefinito nei browser usati dai suoi dipendenti. Al suo posto, viene ora impostato Qwant, un motore di ricerca alternativo. Questa modifica riguarda la ricerca di direttive, notifiche e documenti online. La scelta mira a diversificare le fonti di ricerca e ridurre la dipendenza da Google. La modifica è già operativa e riguarda tutti i dispositivi utilizzati nelle attività istituzionali.
Per cercare una direttiva, una notifica o un documento online, da ora i dipendenti del Parlamento europeo trovano una pagina di ricerca diversa. Il motore predefinito su Microsoft Edge e Mozilla Firefox non è più Google, ma Qwant, alternativa francese che mette al centro privacy, dati protetti e infrastrutture europee. La novità riguarda eurodeputati, assistenti, amministrativi e collaboratori. Nessun obbligo: chi preferisce un altro motore può cambiarlo manualmente in qualsiasi momento. Non si tratta di un bando, né di una sostituzione tecnica totale. Eppure, nel mondo digitale, il default conta spesso più di una scelta esplicita. La decisione arriva in una fase in cui Bruxelles parla sempre più di autonomia tecnologica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Google.
Notizie e thread social correlati
Il Parlamento Ue sloggia Google e lancia Qwant. Cos’è il motore di ricerca «made in Europe» che protegge i dati personaliIl Parlamento europeo ha deciso di sostituire Google con Qwant come motore di ricerca predefinito.
Addio ricerche su Google, da oggi si usa Qwant: perché l’Europarlamento ha cambiato motore di ricercaDa oggi il Parlamento europeo utilizza Qwant come motore di ricerca principale, abbandonando Google.
Temi più discussi: La sovranità digitale per default: il Parlamento Ue sceglie Qwant al posto di Google; Il Parlamento Europeo si sgancia da Google, al suo posto il francese Qwant; Il Parlamento Ue lascia Google per Qwant: la sovranità digitale europea comincia dal motore di ricerca; Qwant prende il posto di Google come motore di ricerca sui PC del Parlamento Europeo.
Qwant diventa il motore di ricerca predefinito sui browser del Parlamento europeo. La decisione di Bruxelles è politica: vuole ridurre la dipendenza da Google e più in generale dalle piattaforme americane, soprattutto quando sono in gioco i dati facebook
Classificazione di ricerca su Google(TG:e10838).rcy - Results on X | Live Posts & Updates x.com
L’Europa sostituisce Google con Qwant, un piccolo motore di ricerca francese: lo abbiamo provatoL'Unione Europea si prepara cambiare il motore di ricerca predefinito per i pc del Parlamento Europeo: a prendere il posto di Google sarà Qwant, un software ... fanpage.it
Il Parlamento europeo sostituisce Google con Qwant, un motore di ricerca franceseQwant diventa il motore di ricerca predefinito sui browser del Parlamento europeo. La decisione di Bruxelles è politica: vuole ridurre la dipendenza da Google ... repubblica.it