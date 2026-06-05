Parlamento europeo niente più Google di default | nei browser arriva Qwant

Notizia in breve

Il Parlamento europeo ha deciso di rimuovere Google come motore di ricerca predefinito nei browser usati dai suoi dipendenti. Al suo posto, viene ora impostato Qwant, un motore di ricerca alternativo. Questa modifica riguarda la ricerca di direttive, notifiche e documenti online. La scelta mira a diversificare le fonti di ricerca e ridurre la dipendenza da Google. La modifica è già operativa e riguarda tutti i dispositivi utilizzati nelle attività istituzionali.