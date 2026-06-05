Paradiso in festa | sport spettacoli giostre e musica per famiglie giovani e bambini
Il quartiere Paradiso di Brindisi ospiterà domenica 7 giugno 2026 la prima edizione di “Paradiso in festa”. L’evento prevede sport, spettacoli, giostre e musica, rivolti a famiglie, giovani e bambini. È stato ideato e organizzato dal maestro Carmine Iaia in collaborazione con un’associazione locale. La manifestazione si svolgerà in un’ampia area di aggregazione del quartiere, offrendo diverse attività di intrattenimento per tutte le età.
BRINDISI - Domenica 7 giugno 2026 il quartiere Paradiso di Brindisi si trasformerà in un grande spazio di aggregazione, sport e intrattenimento grazie alla prima edizione di “Paradiso in festa”, iniziativa ideata e organizzata dal maestro Carmine Iaia in collaborazione con l’Ascr “Uniti per lo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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