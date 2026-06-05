Paradiso in festa | sport spettacoli giostre e musica per famiglie giovani e bambini

Notizia in breve

Il quartiere Paradiso di Brindisi ospiterà domenica 7 giugno 2026 la prima edizione di “Paradiso in festa”. L’evento prevede sport, spettacoli, giostre e musica, rivolti a famiglie, giovani e bambini. È stato ideato e organizzato dal maestro Carmine Iaia in collaborazione con un’associazione locale. La manifestazione si svolgerà in un’ampia area di aggregazione del quartiere, offrendo diverse attività di intrattenimento per tutte le età.