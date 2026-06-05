Paradiso in festa | sport spettacoli giostre e musica per famiglie giovani e bambini

Da brindisireport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il quartiere Paradiso di Brindisi ospiterà domenica 7 giugno 2026 la prima edizione di “Paradiso in festa”. L’evento prevede sport, spettacoli, giostre e musica, rivolti a famiglie, giovani e bambini. È stato ideato e organizzato dal maestro Carmine Iaia in collaborazione con un’associazione locale. La manifestazione si svolgerà in un’ampia area di aggregazione del quartiere, offrendo diverse attività di intrattenimento per tutte le età.

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BRINDISI - Domenica 7 giugno 2026 il quartiere Paradiso di Brindisi si trasformerà in un grande spazio di aggregazione, sport e intrattenimento grazie alla prima edizione di “Paradiso in festa”, iniziativa ideata e organizzata dal maestro Carmine Iaia in collaborazione con l’Ascr “Uniti per lo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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