Palaboxe | il Tar conferma l' assegnazione ma è pronto l' appello al Consiglio di Stato

Notizia in breve

Il Tar Lazio di Latina ha confermato l'assegnazione del PalaBoxe alla società sportiva Boxe Latina. Tuttavia, la società The Champion ha presentato un appello al Consiglio di Stato contro questa decisione. La gestione dell'impianto resta quindi affidata alla prima società fino a ulteriori pronunciamenti. La decisione del Tar non ha modificato la situazione attuale, ma l'appello potrebbe portare a un nuovo esame della questione.