Palaboxe | il Tar conferma l' assegnazione ma è pronto l' appello al Consiglio di Stato
Il Tar Lazio di Latina ha confermato l'assegnazione del PalaBoxe alla società sportiva Boxe Latina. Tuttavia, la società The Champion ha presentato un appello al Consiglio di Stato contro questa decisione. La gestione dell'impianto resta quindi affidata alla prima società fino a ulteriori pronunciamenti. La decisione del Tar non ha modificato la situazione attuale, ma l'appello potrebbe portare a un nuovo esame della questione.
La gestione del PalaBoxe di Latina resta per il momento alla società sportiva Boxe Latina, ma la The Champion ha già presentato appello al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar Lazio, sede di Latina.Il Tar di Latina ha infatti respinto la richiesta di sospensione dell’aggiudicazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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