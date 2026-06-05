Palaboxe | il Tar conferma l' assegnazione ma è pronto appello al Consiglio di Stato
Il Tar Lazio ha confermato l'assegnazione del PalaBoxe di Latina alla società sportiva Boxe Latina. Tuttavia, la società The Champion ha annunciato di aver presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro questa decisione. La gestione dell’impianto, al momento, resta affidata a Boxe Latina. La questione legale prosegue con il ricorso di The Champion, che mira a ottenere un nuovo pronunciamento sulla proprietà dell’impianto.
La gestione del PalaBoxe di Latina resta per il momento alla società sportiva Boxe Latina, ma la The Champion ha già presentato appello al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar Lazio, sede di Latina.Il Tar di Latina ha infatti respinto la richiesta di sospensione dell’aggiudicazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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