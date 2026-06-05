Osimo l’Inps chiede indietro i bonus nido | manca l’autorizzazione
L'Inps ha richiesto la restituzione dei bonus nido concessi senza autorizzazione. La richiesta riguarda le somme erogate per la sezione Primavera di una struttura educativa, che non aveva l'autorizzazione necessaria. La questione riguarda chi debba rimborsare le somme erogate e le ragioni della mancanza di autorizzazione per quella sezione specifica. La vicenda riguarda esclusivamente le somme già erogate senza i requisiti richiesti dalla normativa.
Chi deve pagare i bonus nido richiesti indietro dall'Inps?. Perché la sezione Primavera del Muzio Gallo non era autorizzata?. Come possono le famiglie evitare di restituire i contributi ricevuti?. Quale ente assumerà la responsabilità economica dell'errore burocratico?.? In Breve Inps richiede restituzione bonus nido per sezione Primavera Muzio Gallo 20242025. Autorizzazione Suap rilasciata solo il 23 aprile dopo richiesta del 27 novembre. L'avvocato Canafoglia chiede manlevio a Comune di Osimo e Asso per le famiglie. Circolare Inps 60 del 20 marzo 2025 impone titolo autorizzativo specifico comunale. L’Inps chiede indietro i bonus nido alle famiglie di Osimo per la sezione Primavera del Muzio Gallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Segui gli aggiornamenti su INPS.
Notizie e thread social correlati
Bonus nido 2026, novità sui ritardi INPS: date e importiIl bonus nido 2026, uno dei principali strumenti di sostegno alle famiglie con figli piccoli, si conferma anche quest’anno.
Bonus asilo nido 2026: fino a 3.600 euro, come chiedere all’INPSOggi, 2 aprile 2026, l’INPS ha aperto il servizio online per la presentazione delle domande relative al bonus asilo nido 2026, che può arrivare fino...