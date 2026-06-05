Osimo l’Inps chiede indietro i bonus nido | manca l’autorizzazione

Notizia in breve

L'Inps ha richiesto la restituzione dei bonus nido concessi senza autorizzazione. La richiesta riguarda le somme erogate per la sezione Primavera di una struttura educativa, che non aveva l'autorizzazione necessaria. La questione riguarda chi debba rimborsare le somme erogate e le ragioni della mancanza di autorizzazione per quella sezione specifica. La vicenda riguarda esclusivamente le somme già erogate senza i requisiti richiesti dalla normativa.