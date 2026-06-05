Orvieto pale eoliche vista Duomo | lo scontro istituzionale manda ko il maxi progetto ‘Phobos’ già bocciato da Fiorello
Il progetto ‘Phobos’ per installare pale eoliche con vista sul Duomo di Orvieto è stato bocciato. Lo scontro tra istituzioni ha impedito l’avvio dell’iniziativa, già respinta in precedenza da un rappresentante locale. La proposta prevedeva l’installazione di turbine eoliche visibili dalla città, ma è stata bloccata dopo le opposizioni e le divergenze tra enti pubblici. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla questione delle energie rinnovabili e del loro impatto visivo nel centro storico.
Orvieto (Terni) – Le energie rinnovabili, di cui l’Italia ha grande fame, stavolta portano alla ribalta Orvieto e le pale eoliche con vista Duomo. Il caso diventa emblematico a livello nazionale: troppi sono i fattori da far confluire in una scelta responsabile. Se da un lato l’eolico può essere una svolta per il futuro energetico dell’Italia, dall’altra pone problemi gravi per l’incompatibilità di alcuni siti dal punto di vista paesaggistico e ambientale. Da un lato ci sono imprenditori (spesso stranieri) disponibili a investire, dall’altro sorgono comitati contrari, uniti a a tutela del paesaggio. https:www.quotidiano.neteconomialegge-nucleare-italia-piccoli-reattori-bc6e398d Rosario Fiorello con il critico Aldo Grasso all'auditorium del Salone del Libro, Torino, 17 maggio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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FIORELLO FERMA LE PALE EOLICHE SCOPPIA IL CASO ORVIETO
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