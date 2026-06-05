Orvieto pale eoliche vista Duomo | lo scontro istituzionale manda ko il maxi progetto ‘Phobos’ già bocciato da Fiorello

Notizia in breve

Il progetto ‘Phobos’ per installare pale eoliche con vista sul Duomo di Orvieto è stato bocciato. Lo scontro tra istituzioni ha impedito l’avvio dell’iniziativa, già respinta in precedenza da un rappresentante locale. La proposta prevedeva l’installazione di turbine eoliche visibili dalla città, ma è stata bloccata dopo le opposizioni e le divergenze tra enti pubblici. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla questione delle energie rinnovabili e del loro impatto visivo nel centro storico.