Alle 14 di oggi, si conclude la stagione con una puntata dedicata all’omicidio di Chiara Poggi, con servizi inediti e aggiornamenti sul caso di Garlasco. La trasmissione affronta i dettagli più recenti e fornisce nuovi approfondimenti sul procedimento giudiziario. Nessuna informazione aggiuntiva su sviluppi recenti o dichiarazioni. La puntata include anche anticipazioni sui colpi di scena che si sono verificati nel processo e nelle indagini.

Milo Infante chiude la stagione con una puntata dedicata all'omicidio di Chiara Poggi, con nuove testimonianze e dettagli Stasera, venerdì 5 giugno 2026, va in onda l'ultima puntata di Ore 14 Sera, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante su Rai 2: le anticipazioni annunciano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Ore 14 Sera, anticipazioni stasera 5 giugno 2026: nell'ultima puntata colpi di scena sul delitto di Garlasco e servizi inediti

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