Ore 14 Sera anticipazioni stasera 5 giugno 2026 | nell' ultima puntata colpi di scena sul delitto di Garlasco e servizi inediti

Da ilgiornaleditalia.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 14 di oggi, la puntata di questa sera si concentrerà sul delitto di Garlasco, con approfondimenti e servizi inediti. La trasmissione, condotta da Milo Infante, chiuderà la stagione affrontando i dettagli dell’omicidio di Chiara Poggi. Sono previste immagini e ricostruzioni non viste in precedenza, mentre si analizzano gli ultimi sviluppi del caso. La puntata si svolgerà in prima serata e durerà circa un’ora.

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Milo Infante chiude la stagione con una puntata dedicata all'omicidio di Chiara Poggi, con nuove testimonianze e dettagli Stasera, venerdì 5 giugno 2026, va in onda l'ultima puntata di Ore 14 Sera, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante su Rai 2: le anticipazioni annunciano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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