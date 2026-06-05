Ore 14 Sera anticipazioni stasera 5 giugno 2026 | nell' ultima puntata colpi di scena sul delitto di Garlasco e servizi inediti

Notizia in breve

Alle 14 di oggi, la puntata di questa sera si concentrerà sul delitto di Garlasco, con approfondimenti e servizi inediti. La trasmissione, condotta da Milo Infante, chiuderà la stagione affrontando i dettagli dell’omicidio di Chiara Poggi. Sono previste immagini e ricostruzioni non viste in precedenza, mentre si analizzano gli ultimi sviluppi del caso. La puntata si svolgerà in prima serata e durerà circa un’ora.