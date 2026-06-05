Il 3 giugno 2026 è stata annunciata la morte di John Blanche, illustratore noto principalmente per il suo lavoro su Warhammer. La notizia è stata diffusa attraverso vari canali e ha suscitato reazioni nel mondo del gioco e dell’arte. Blanche è considerato una figura influente nel settore, grazie alle sue opere e al suo stile distintivo. La sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali e ha generato commenti di cordoglio.

Il 3 giugno 2026, è stata comunicata la notizia della scomparsa di John Blanche uno degli illustratori cardine di Warhammer, ma non solo. Le iconiche immagini di Blanche hanno definito il concetto stesso di Grimdark, rendendolo padre di un’estetica tagliente, a tratti sporca, evocativa che ci ha inevitabilmente segnato tutti. E la sua morte ci tocca, forse anche più di quanto avremmo mai immaginato. C’erano una volta tre Necron molto punk. Necrons by John Blanche Avevo già giocato la mia prima partita a Warhammer 40k quando conobbi John Blanche. Fu grazie a lui se scelsi quello che sarebbe diventato il mio primo esercito personale, i Necron, che in quell’anno sarebbero stato il regalo dei miei fratelli per i diciotto anni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Omaggio a John Blanche: ciò che siamo è anche grazie a lui

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