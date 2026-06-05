Nel corso dell'ultimo anno, i carabinieri hanno perseguito più di 11.000 reati e effettuato quasi 300 arresti. L'85% dei crimini avvenuti nell'intera provincia ha visto un intervento diretto delle forze dell'ordine. Questi numeri evidenziano l'impegno quotidiano delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità locale. La maggior parte delle operazioni ha portato a interventi tempestivi e a risultati concreti sul territorio.

Oltre l’85% dei reati commessi nell'intero territorio provinciale vede l’intervento decisivo dei carabinieri. Questo dato statistico rappresenta lo specchio di un impegno capillare, emerso con forza durante la celebrazione del 212esimo anniversario della fondazione dell’Arma. La festa dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Oltre 11 mila reati perseguiti quasi 300 arresti: i carabinieri tirano le somme dell'ultimo anno di attivitàNel corso dell'ultimo anno, i carabinieri hanno perseguito più di 11 mila reati e effettuato quasi 300 arresti.

Carabinieri in festa, i militari dell'Arma intervengono nell'85% dei reati in provincia. Quasi 300 arrestiI carabinieri intervengono nell’85% dei reati commessi in provincia, con quasi 300 arresti effettuati.

Temi più discussi: Oltre 11 mila reati perseguiti e quasi 300 arresti: i carabinieri tirano le somme dell'ultimo anno di attività; Discarica abusiva con Eternit nel Vibonese, sequestrata area di 11mila mq; Cremona, a casa di un 23enne un chilo e mezzo di droga e 11mila euro in contanti; Caltagirone, contrasto ai reati fallimentari, disposto sequestro di beni per circa 600 mila euro.

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