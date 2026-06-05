Olio di scarsa qualità trasformato in prodotto Ue | affare da 3 milioni nove indagati

Nove persone sono state indagate in un'inchiesta su un traffico di olio di bassa qualità trasformato in prodotto europeo. L'olio, pari a circa 300 tonnellate, ha un valore commerciale di circa 3 milioni di euro. Le indagini hanno scoperto che lo stesso olio veniva modificato e venduto come prodotto di alta qualità, coinvolgendo diverse regioni italiane.

CASARANO - Trecento tonnellate di olio di scarsa qualità per un valore commerciale lievitato fino a circa 3 milioni di euro grazie a una serie di espedienti illeciti e nove persone indagate, tra Puglia, Sicilia e Toscana.Sono i numeri principali dell’inchiesta avviata nel giugno del 2023 e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Multi SubPoor Farmer Turns Into Business Tycoon After Dumping His Gold-Digging Fiancée!

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Filtro dell'olio motore originale di scarsa qualità reddit

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