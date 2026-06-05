Ok alla rottamazione di multe e tributi | nel mirino 2,1 miliardi di crediti non riscossi

Da napolitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato una delibera sulla definizione agevolata di debiti fiscali, tributarie e patrimoniali. La misura riguarda crediti non riscossi per un totale di circa 2,1 miliardi di euro. La procedura consente ai contribuenti di rottamare multe e tributi in scadenza, con possibilità di pagamento agevolato. La delibera coinvolge crediti accumulati fino a una data specifica e mira a recuperare somme da debitori inadempienti.

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Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato la delibera sulla definizione agevolata dei debiti fiscali, tributari e patrimoniali. La misura riguarda i carichi affidati all'agenzia delle entrate-riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.Secondo quanto spiegato dall'assessore al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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