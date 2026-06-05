Le prevendite per le proiezioni premium del nuovo film di Christopher Nolan negli Stati Uniti hanno causato il sovraccarico dei siti di vendita online. Le piattaforme hanno registrato un aumento improvviso di accessi, rendendo difficile l’acquisto dei biglietti. La richiesta elevata ha portato a problemi tecnici e rallentamenti nei processi di prenotazione. La vendita anticipata ha attirato grande attenzione da parte del pubblico, creando una vera e propria corsa ai biglietti.

Negli Stati Uniti l'apertura delle prevendite per le proiezioni premium del chiacchierato kolossal di Christopher Nolan ha scatenato una vera e propria caccia ai biglietti, mandando in tilt siti e piattaforme online. L'attesa per Odissea si sta trasformando in un fenomeno a sé stante. Il nuovo film di Christopher Nolan, infatti, oltre alle innumerevoli polemiche e pur essendo ancora lontano dall'uscita nelle sale, ha già scatenato una corsa ai biglietti che sta mandando in tilt i siti di prevendita. Le richieste più numerose riguardano soprattutto le proiezioni IMAX e gli altri formati di fascia alta. Negli Stati Uniti, la messa in vendita dei tagliandi per alcune proiezioni speciali ha attirato un numero enorme di spettatori, mettendo sotto pressione le piattaforme dedicate alla prenotazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, assalto ai biglietti per il film di Christopher Nolan: siti di prevendite in tilt

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