Nuove posizioni economiche ATA ecco le graduatorie provvisorie COMPLETO

Gli Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le graduatorie provvisorie per le 46.000 posizioni economiche ATA. Questi benefici economici sono destinati a valorizzare il personale e rientrano nel CCNL 201921. Le graduatorie forniscono una prima indicazione delle assegnazioni e sono consultabili dalle parti interessate. La pubblicazione rappresenta il primo step nel processo di assegnazione delle nuove posizioni. Le graduatorie saranno soggette a eventuali verifiche e aggiornamenti.

Le graduatorie sono provvisorie. Gli aspiranti hanno 10 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, per presentare reclamo. Una volte esaminati i reclami e corretti gli errori, le graduatorie saranno definitive. Con nota del 28 maggio il MIM ha comunicato che le provvisorie devono essere pubblicate entro il 5 giugno. Le definitive entro il 19 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Posizioni Economiche Ata, come scaricare la convocazione per la prova finale

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