Nuova Vespa Primavera 80° | torna il verde del 1946?
La Vespa celebra gli 80 anni con una serie speciale chiamata Primavera 80th, che ripropone il colore verde utilizzato nel 1946. La nuova versione riprende l’estetica delle prime Vespa prodotte nel 1946. La casa produttrice ha annunciato che Roma ospiterà un raduno mondiale di Vespa alla fine di giugno. La serie limitata si distingue per la livrea che richiama gli esordi del modello.
La Vespa festeggia gli 80 anni e lo fa nel modo più coerente possibile: tornando alle origini. La Vespa Primavera 80th è la serie speciale che celebra l’icona di Pontedera con la livrea che richiama le prime Vespa del 1946, mentre Roma si prepara ad accogliere il raduno mondiale di fine giugno. La serie speciale degli 80 anni. Per il traguardo degli 80 anni Piaggio ha scelto due modelli simbolo della gamma: la Primavera 80th nella cilindrata 125 e la GTS 80th, la maxi-Vespa più potente del listino. Non sono modelli inediti nella meccanica, ma versioni celebrative pensate per i collezionisti e per chi cerca un pezzo legato alla storia del marchio. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
Die neue Vespa Primavera 2026
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