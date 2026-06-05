Un uomo è morto in circostanze che sono state descritte come il risultato di un abbandono e di un trattamento da parte delle autorità che non si fidavano di lui. È stato trovato ammanettato e accusato di crimini d’odio che non avrebbe commesso. La sua morte viene paragonata al modo in cui muore una civiltà, secondo quanto riportato.

"Henry Nowak è morto come muore una civiltà: abbandonato, ammanettato da autorità che non si fidavano di lui né si curavano di lui, e accusato di crimini d'odio che non aveva commesso''. Il vice presidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha attaccato le autorità britanniche per la morte dello studente 18enne accoltellato da Vickrum Digwa, un 23enne sikh, a Southampton, nel sud dell'Inghilterra. ''Il suo omicidio è tanto tragico quanto sconvolgente'', ha scritto Vance sul social network X, aggiungendo che ''sarebbe ancora vivo oggi, e lo sarebbe se le ultime generazioni di élite europee avrebbero tenuto testa alla politica dell'odio verso se stessi e all'invasione di massa di migranti, molti dei quali disprezzano l'Occidente e le persone che lo amano''. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nowak, Vance contro Londra: "Morto come muore una civiltà"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Regno Unito, 18enne Nowak morto a Southampton: Starmer condanna le violenze contro la poliziaUn giovane di 18 anni è morto a Southampton durante un arresto da parte della polizia lo scorso dicembre.

"Non riesco a respirare". Così è morto Henry Nowak: il video chocUn video mostra un giovane di diciotto anni che si accascia a terra, incapace di respirare, poco prima di morire.

JD Vance critica il Regno Unito per l'omicidio dello studente di SouthamptonLa polizia dell'Hampshire ha presentato le proprie scuse alla famiglia e ha deferito il caso all'Ufficio indipendente per la condotta della polizia per un riesame #EuropeNews ... it.euronews.com

Nowak, Vance contro Londra: Morto come muore una civiltàHenry Nowak è morto come muore una civiltà: abbandonato, ammanettato da autorità che non si fidavano di lui né si ... iltempo.it