Nel quarto giorno di preghiera in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù, si invita a rivolgersi all’oceano di misericordia di Gesù. Si chiede di affidare tutte le sofferenze e le preoccupazioni, deposte nelle sue mani, con piena fiducia. La preghiera si concentra sull’abbandono e sulla richiesta di misericordia.

Nel quarto giorno di preghiera ci affidiamo all’oceano di misericordia del Sacro Cuore, deponendo ogni affanno e sofferenza nelle mani di Gesù con totale fiducia. Il 13 giugno 2026 celebreremo la solennità del Sacro Cuore di Gesù: un cuore divino che pulsa d’amore infinito per ciascuno di noi, un rifugio sicuro dove ognuno ha un posto riservato e custodito da ogni male. Accostiamoci a questa preghiera con amore profondo, consapevoli che la devozione al Cuore di Cristo è la via più rapida per conoscerlo intimamente. È il mezzo più efficace per risvegliare la fede anche nei cuori più lontani, spingendoci ad amarlo intensamente, imitarlo fedelmente e affidargli, senza riserve, la nostra vita. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù: preghiera del quarto giorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Novena in preparazione alla Festa della Divina Misericordia - quarto giorno

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù: preghiera primo giorno

Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù: preghiera del secondo giornoNel secondo giorno della Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù, si recita una preghiera dedicata all’infinito oceano di...

Temi più discussi: RMG – La Novena al Sacro Cuore 2026: un cammino di fede tra contemplazione e impegno quotidiano - ANS; Dal 3 al 12 giugno la Novena del Sacro Cuore; Ucraina, una novena del Sacro Cuore per i bambini rapiti, feriti e sfollati dalla guerra; Novena e festa del Sacro Cuore.

Per le tante forme di persecuzione religiose . Noi a Corleone niente novena alla coroncina alla Divina misericordia e niente novena al sacro cuore di Gesù @suha_Alqs_zkria preghiamo per questa nuova forma di Evangelizzazione che sta distruggendo tutto x.com

Novena allo Spirito Santo da iniziare domani, 15 maggio, per prepararsi alla Pentecoste reddit

Ucraina, una novena del Sacro Cuore per i bambini rapiti, feriti e sfollati dalla guerraCi inchiniamo davanti a Te con dolore e speranza. Accetta questa novena, che doniamo ai bambini ucraini rapiti, separati dalle loro famiglie, feriti nella mente e nel corpo. Che il Tuo Cuore diventi ... difesapopolo.it

Lo spazio sportivo accanto alla parrocchia del Sacro Cuore di Celano sarà intitolato a don Claudio Ranieri, l’amato parroco scomparso nel 2023Celano - In occasione della Solennità del Sacro Cuore, che si celebrerà venerdì 12 Giugno 2026, la parrocchia di Celano guidata dall'attuale parroco don Gabriele Guerra vivrà un momento di ... terremarsicane.it