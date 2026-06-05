Non si gioca lui in finale Cobolli-Arnaldi clamoroso!

Il tennista italiano ha raggiunto la finale di un torneo importante, dopo aver perso una semifinale storica. La partita si è conclusa con una sconfitta nel penultimo turno, ma l’atleta si è qualificato comunque alla fase decisiva della competizione. La sfida si è svolta su un campo di alta classifica, attirando l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Questa finale rappresenta un risultato significativo nel panorama tennistico nazionale, anche se la semifinale ha registrato un’uscita prematura rispetto alle aspettative.

Il tennis italiano perde una semifinale storica ma conquista comunque una finale da sogno. A pochi minuti dall’inizio dell’attesissimo derby azzurro del Roland Garros 2026, Matteo Arnaldi è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un improvviso problema di salute, consegnando a Flavio Cobolli il pass per la finale senza nemmeno scendere in campo. Il tennista ligure, protagonista di uno straordinario percorso sulla terra rossa parigina, ha dovuto rinunciare alla sfida a causa di un virus intestinale, impedendo così quello che sarebbe stato il primo derby italiano di sempre in una semifinale del singolare maschile di uno Slam. Salta il derby numero 35 tra italiani. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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