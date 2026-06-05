Una giovane donna è stata assolta in appello dall'accusa di omicidio dopo aver ucciso il padre, che aveva una condotta violenta nei confronti della madre. La Corte di assise d'Appello ha stabilito che l'azione è avvenuta in stato di legittima difesa. In primo grado, la donna era stata condannata, ma la sentenza è stata riformata. La decisione si basa sulla valutazione della condotta e delle circostanze che hanno portato all'omicidio.

È stata assolta per legittima difesa Makka Sulaev, la ventenne processata a Torino per avere ucciso il padre violento con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il primo marzo 2024, per difendere la madre. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Appello che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a nove anni e quattro mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà: fino a oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma., "Non so ancora dire come mi sento, mi sento bene ma non troppo, non lo so". È quanto ha detto Makka Sulaev a chi ha parlato con lei a Palazzo di giustizia di Torino dopo la sentenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Nizza Monferrato, uccise il padre violento per difendere la madre: assolta per legittima difesa

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Makka uccise il padre violento. Assolta per legittima difesa.

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