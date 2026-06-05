Dopo il ritiro di Arnaldi, un giocatore ha svolto un’ora di allenamento sul Centrale, spostandosi successivamente sul campo Chatrier. Durante l’allenamento, ha invitato un tifoso a palleggiare con lui. Nessuna partita ufficiale si è disputata, solo esercizi pratici sul campo. La sessione è stata aperta al pubblico e ha coinvolto un singolo supporter. L’atleta ha continuato l’allenamento senza ulteriori eventi o incontri ufficiali.

"Ora mi andrò ad allenare, per tenermi in ritmo in vista della finale", aveva detto Flavio Cobolli dopo aver raggiunto la prima finale Slam della carriera a causa del forfait di Matteo Arnaldi. Un virus, un problema intestinale, ha obbligato il ligure a non giocare quella che sarebbe stata la prima semifinale tutta italiana nella storia degli Slam. Una grande delusione, che ha lasciato amarezza anche in Flavio. Che, con grande professionalità, dopo aver elogiato Arnaldi ("sei stato un'ispirazione in queste due settimane") consapevole di aver bisogno di un po' di palleggio per non perdere il ritmo in vista della finale con Zverev, scende sul Philippe Chatrier per farsi un'oretta sul campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Niente semifinale, ma Cobolli si allena sul Centrale e invita un tifoso a palleggiare con lui

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