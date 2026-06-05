Il premier israeliano ha respinto la proposta di tregua, affermando che non ci sarà nessun accordo in Libano finché Hezbollah non si fermerà. Nessun segnale di apertura da parte di Israele, che chiede un passo concreto dal gruppo armato libanese. Le tensioni tra le parti continuano a salire senza indicazioni di negoziati imminenti. Gli sforzi americani di mediazione sembrano al momento falliti.

Roma, 5 giugno 2026 – Non c’è pace per il Libano, dove il premier israeliano, Benjamin Netahyahu ed Hezbollah sembrano uniti dallo stesso intento: far saltare gli sforzi di mediazione americani. Intanto, con un’esclusiva, l’emittente Cnn svela un nuovo, possibile fattore chiave della guerra in Iran: Israele avrebbe schierato una rete militare fantasma che coinvolge Azerbaigian, Iraq e Somaliland. https:www.quotidiano.netvideoesterilibano-attacchi-israeliani-dopo-lannuncio-della-tregua-condizionata-x8eyb28e Netahyahu ed Hezbollah: agli opposti, ma uguali. Il numero uno di Tel Aviv durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha annunciato che non metterà ai voti l’ultima versione dell’accordo di cessate il fuoco con Beirut mediato dagli Usa finché Hezbollah, milizia alleata di Teheran, non ne avrà accettato i termini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Netanyahu silura la tregua. “Nessun accordo in Libano. Prima si fermi Hezbollah”

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