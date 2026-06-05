Il premier israeliano ha dichiarato che non porterà alla votazione l’accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano, finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Durante una riunione di gabinetto, ha spiegato che il voto sarà sospeso fino a quando il gruppo sciita non si sarà opposto ufficialmente all’intesa. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui contenuti dell’accordo o sui tempi di eventuale approvazione.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l’ultima versione dell’accordo di cessate il fuoco mediato dagli Usa con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Lo riporta Ynet. I ministri, criticando il fragile cessate il fuoco, hanno chiesto che venisse sottoposto al voto del governo. Netanyahu si è tuttavia rifiutato di indire una votazione, dichiarando ai ministri che «al momento non c'è alcun accordo» perché Hezbollah si è rifiutato di accettarne i termini. «Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione».... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Netanyahu non fa votare intesa con il Libano: "Hezbollah si oppone, l'accordo non c'è"

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Netanyahu blocca la tregua, il Libano ripiomba sotto le bombe.

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