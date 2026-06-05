Nel quartiere arrivano le bancarelle ma non solo e dalle 7 del mattino cambia la viabilità

Notizia in breve

Nel quartiere, a partire dalle 7 del mattino, cambia la viabilità e vengono allestite bancarelle. Le strade sono già decorate con grandi fiocchi rosa, segnalando l’inizio dell’evento. La presenza delle bancarelle non è l’unico elemento che caratterizza questa giornata, ma il cambiamento di traffico e le decorazioni sono elementi evidenti. La zona si prepara a un’attività commerciale e festosa, con le strade che si riempiono di persone e di allestimenti.