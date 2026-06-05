Nel quartiere arrivano le bancarelle ma non solo e dalle 7 del mattino cambia la viabilità
Nel quartiere, a partire dalle 7 del mattino, cambia la viabilità e vengono allestite bancarelle. Le strade sono già decorate con grandi fiocchi rosa, segnalando l’inizio dell’evento. La presenza delle bancarelle non è l’unico elemento che caratterizza questa giornata, ma il cambiamento di traffico e le decorazioni sono elementi evidenti. La zona si prepara a un’attività commerciale e festosa, con le strade che si riempiono di persone e di allestimenti.
Il quartiere è già addobbato a festa con i grandi fiocchi rosa che annunciano l’arrivo delle bancarelle. L’appuntamento è per domenica 7 giugno quando il rione Cristo Re verrà invaso dagli stand della Fiera dei Mercanti.L’evento, intitolato “Aspettando l’estate”, non sarà solo un’occasione per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Filippine: L'Arcipelago più Bello del Mondo | 4K Documentario di Viaggio
Notizie e thread social correlati
A Monza arrivano le bancarelle: strade chiuse dalle 7 del mattinoA Monza, domenica, le bancarelle della Fiera dei Mercanti occuperanno le vie centrali, portando con sé la chiusura di alcune strade a partire dalle 7...
Argomenti più discussi: Nel quartiere arrivano le bancarelle (ma non solo) e dalle 7 del mattino cambia la viabilità; Quartiere Santa Maria, gli sfollati senza contributi da agosto: Tra un po' saremo anche sfrattati; Arrivano le Feste Rock che animeranno l'estate di Vicenza; San Donato: il terminal del metrò attira i ladri nelle case.
Le selezioni provinciali di Miss Italia Lombardia arrivano in città: sarà il corso XX Settembre, nel cuore del quartiere bustocco dei Frati ad ospitare la nuova tappa del percorso che porterà a scegliere la ragazza più bella d’Italia. x.com
Arrivano i rinforzi! Una nave aliena proveniente dalle costellazioni delle quattro contrade sta per atterrare nel quartiere Sant’Elia. Video a cura di SparkStage Voice over Mino Profico #PalioSantElia #SantElia2026 #videomapping #santeliamalatia #alieni facebook
Amicizie di quartiere a Milano, sono ancora possibili nel 2026? reddit
Agguato a Napoli, ucciso 51enne nel quartiere PonticelliAgguato la scorsa notte nel quartiere Ponticelli di Napoli dove un uomo è stato colpito mentre era bordo di un furgone. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia di Stato, Antonio Musella, 51 anni, ... ansa.it