Nel Duomo di Bergamo rivive l’anima sacra di Schubert

Sabato 13 giugno nel Duomo di Bergamo si terrà un concerto dedicato a Schubert, promosso dalle rassegne «Musica Cathedralis» e un’altra iniziativa musicale. L’evento prevede esecuzioni di brani del compositore austriaco interpretati da un ensemble specifico. La manifestazione si svolgerà all’interno della chiesa, con ingresso libero. Non sono previste altre attività o interventi durante l’evento.

Articolo. Sabato 13 giugno è in programma l’appuntamento condiviso dalle rassegne «Musica Cathedralis» e «Note Raccontate» dell’Accademia Musicale Santa Cecilia La grande musica intreccia l’arte e i luoghi della bellezza artistica: a farla da padrone è, questa volta, il Duomo di Bergamo che, con all’approssimarsi dell’estate, ritorna ancora una volta protagonista nell’ultimo appuntamento dell’edizione 2026-2025 di «Musica Cathedralis», la rassegna - divenuta un’istituzione in città - dedicata ai percorsi della musica sacra e gli intrecci liturgici nel contesto della Cattedrale orobica. L’ultimo appuntamento si unisce alle iniziative di un’altra rassegna, ovvero «Note raccontate», organizzata dall’Accademia Musicale Santa Cecilia di Bergamo, dove i docenti diventano interpreti e portatori di un viaggio di bellezza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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