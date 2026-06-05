I grandi eventi sportivi sono considerati un elemento chiave per favorire lo sviluppo della nautica e della vela, aiutando a coinvolgere le nuove generazioni nel settore.

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "I grandi eventi sportivi rappresentano un volano decisivo per lo sviluppo della nautica e della vela, contribuendo anche ad avvicinare le nuove generazioni al settore". È quanto ha affermato Susanna Vitulano, Cfo di Italia Yachts, intervenendo alla Convention Satec 2026 organizzata a Borgo Egnazia, a Fasano. "L'ausilio dei grandi eventi incide tantissimo e può essere un importante propulsore per la crescita della nautica e della vela - ha spiegato Vitulano - è necessario investire nella formazione e nella diffusione della cultura del mare fin dall'infanzia". "Bisogna iniziare dai più piccoli - ha aggiunto - abbassando le barriere di accesso e investendo sulla formazione per far crescere sia gli armatori sia i giovani che possono entrare nella filiera". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Nautica, Vitulano (Cfo Italia Yachts): "Vela tra sport e tecnologia per attrarre nuove generazioni"

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SATEC, Vitulano (CFO Italia Yachts): Grandi eventi leva per avvicinare giovani a vela e nautica

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