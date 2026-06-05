Natuzzi la Cgil denuncia | ‘Traditi gli accordi sui posti di lavoro

La Cgil ha denunciato che Natuzzi ha violato gli accordi sui posti di lavoro, riferendo che il management ha disatteso impegni presi. Secondo la denuncia, alcuni accordi riguardavano la tutela dei dipendenti e la stabilità occupazionale. La produzione si sta spostando all’estero, cosa che potrebbe comportare licenziamenti o riduzioni di personale. La situazione interessa direttamente i lavoratori coinvolti e le modalità con cui l’azienda sta gestendo il trasferimento.

Quali accordi specifici ha disatteso il management di Natuzzi?. Come influirà lo spostamento della produzione verso l'estero sui lavoratori?. Perché l'azienda è accusata di aver abusato dei fondi pubblici?. Chi interverrà per garantire il rispetto degli impegni presi?.? In Breve Uso sistematico ammortizzatori sociali e cassa integrazione da vent'anni. Decisioni unilaterali prevedono chiusura reparti e delocalizzazione all'estero. Gigia Bucci denuncia violazione mediazioni Ministero e Regione Puglia. Rischio per la vocazione manifatturiera dell'intero territorio pugliese. La Cgil Puglia denuncia il tradimento degli accordi sulla vertenza Natuzzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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