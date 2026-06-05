Natalia Paragoni chi è il compagno Andrea Zelletta

Andrea Zelletta, noto per aver partecipato a Uomini e Donne, è il compagno di Natalia Paragoni. La relazione tra i due è diventata pubblica attraverso i social media, dove sono seguiti da numerosi utenti. La loro storia è stata condivisa online, attirando attenzione da parte del pubblico. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi riguardo alla loro relazione o al momento in cui è iniziata.

C’è chi lo ha conosciuto sul trono di Uomini e Donne e chi ha iniziato a seguirlo sui social insieme a Natalia Paragoni. Andrea Zelletta, negli anni, è diventato uno dei volti più amati usciti dal programma di Maria De Filippi, complice una storia d’amore che ha continuato ad appassionare il pubblico anche lontano dalle telecamere. Dall’esperienza in televisione al lavoro come influencer e content creator, il suo percorso professionale si è intrecciato spesso con quello della compagna. Scopriamo di più sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Chi è Andrea Zelletta. Nato a Taranto il 2 aprile 1993, Andrea Zelletta ha mosso i primi passi nel mondo della moda lavorando come modello. 🔗 Leggi su Dilei.it

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NATALIA PARAGONI e ANDREA ZELLETTA: benvenuta Beatrice

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