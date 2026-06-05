Nasce un' associazione in memoria del fotoreport Sante Montanari E a ottobre ci sarà una mostra

Da forlitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata creata un'associazione dedicata al fotoreporter Sante Montanari, che ha lavorato a Forlì. A ottobre si terrà una mostra con le sue fotografie. Montanari ha documentato decenni di cronaca, costume e personaggi, catturando eventi considerati tra i più drammatici e rilevanti. La sua attività si è concentrata sulla testimonianza visiva di fatti importanti, attraverso immagini che hanno segnato il suo percorso professionale.

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Ha fotografo Forlì. Con i suoi scatti ha raccontato decenni di cronaca, costume, personaggi, testimoniandone gli eventi più drammatici e significativi. Nasce un'associazione di promozione della fotografia per sostenere il progetto di riqualificazione del fondo fotografico di Sante Montanari. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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