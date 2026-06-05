È stata creata un'associazione dedicata al fotoreporter Sante Montanari, che ha lavorato a Forlì. A ottobre si terrà una mostra con le sue fotografie. Montanari ha documentato decenni di cronaca, costume e personaggi, catturando eventi considerati tra i più drammatici e rilevanti. La sua attività si è concentrata sulla testimonianza visiva di fatti importanti, attraverso immagini che hanno segnato il suo percorso professionale.

Ha fotografo Forlì. Con i suoi scatti ha raccontato decenni di cronaca, costume, personaggi, testimoniandone gli eventi più drammatici e significativi. Nasce un'associazione di promozione della fotografia per sostenere il progetto di riqualificazione del fondo fotografico di Sante Montanari. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morgan accende la Festa della Musica: concerto al Castello del Capitano delle Artiglierie e ci sarà anche Matilde MontanariVenerdì 26 giugno, il Castello di Terra del Sole sarà teatro di un concerto speciale con Morgan come artista principale.

Argomenti più discussi: Nasce un'associazione in memoria del fotoreport Sante Montanari. E a ottobre ci sarà una mostra; Novant’anni a chi? Un fischio, una risata e immagini che fanno epoca; Faenza, Matilde Montanari in concerto con i Santa Balera il 5 giugno a Villa Emaldi: Dal liscio a ‘The Voice’, ho capito che la musica è il mio futuro.