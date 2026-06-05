napoli via libera alla rottamazione di multe e altre cartelle fino al 2023

Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che consente di rottamare multe e altre cartelle esattoriali fino al 2023. La misura permette ai cittadini di estinguere i debiti pendenti eliminando sanzioni e interessi di mora. La procedura riguarda importi non ancora pagati e coinvolge tutte le cartelle emesse fino alla fine dello scorso anno. La definizione agevolata sarà disponibile per un periodo limitato, senza ulteriori oneri o restrizioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Via libera dal Consiglio comunale alla delibera sulla definizione agevolata dei debiti fiscali, tributari e patrimoniali: l’atto, ha spiegato l’assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta, riguarda una massa complessiva di crediti non riscossi pari a 2,1 milioni di euro, composta principalmente da sanzioni al Codice della Strada per 1,502 miliardi e da entrate tributarie per 600 milioni. La misura, ha precisato, si applica esclusivamente ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, escludendo le condanne della Corte dei conti. I contribuenti e le imprese che aderiranno potranno estinguere i propri debiti pagando solo il capitale e le spese vive, ottenendo l’azzeramento totale di sanzioni, interessi di mora e aggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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