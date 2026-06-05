Napoli uomo ucciso a colpi di arma da fuoco | presunta lite tra vicini finita male

Un uomo di 46 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un quartiere di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe il risultato di una lite tra vicini. La vittima era già nota alle forze dell’ordine. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle circostanze precise o sul movente dell’omicidio.

Unomicidioè avvenuto questo pomeriggio aBoscotrecase, in provincia diNapoli. Il delitto si è consumato intorno alle 16.30, con alcuni residenti della zona che, allertati dall’esplosione deicolpi di arma da fuoco, hanno immediatamente chiamato il 112. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, però, non c’è stato più nulla da fare per la vittima, la quale, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata identificata con Salvatore Solimeno, 46 anni,nome già noto alle forze dell’ordinedella zona. L’aggressione è avvenuta nei pressi del civico 202 di Corso Umberto, al confine tra i comuni di Boscotrecase e Boscoreale. La dinamica dell’accaduto... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Napoli, 49enne ferito da colpi d'arma da fuoco a Barra: indagini della polizia

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