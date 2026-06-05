Napoli si pensa ad una doppia pedina per Fini | le ultime

Il Napoli sta valutando un doppio scambio con il Genoa: Seydou Fini potrebbe trasferirsi ai partenopei, mentre Nosa Obaretin andrebbe in direzione opposta. La trattativa tra le due squadre si è intensificata negli ultimi giorni, con contatti ritenuti positivi secondo Sky Sport e Gianluca Di Marzio. La conclusione dell’accordo sembra prossima, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

Seydou Fini verso gli azzurri, Nosa Obaretin in direzione opposta. La trattativa tra Napoli e Genoa accelera con contatti positivi negli ultimi giorni, secondo quanto rivela Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio. I due difensori potrebbero scambiarsi le maglie nel prossimo mercato, con una operazione che coinvolge anche un giovane talento partenopeo. Fini al Napoli: il difensore che arriva da Genova. Il club rossoblù lavora per trasferire il difensore agli azzurri. La trattativa procede senza ostacoli particolari: gli ultimi contatti tra le dirigenze hanno confermato la volontà di entrambe le squadre di portare avanti l’operazione. Fini rappresenta una soluzione difensiva per il Napoli, che valuta rinforzi nel reparto arretrato in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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