Napoli Genoa trattativa in salita positiva | lo scambio Obaretin?Fini prende forma

Un accordo tra Napoli e Genoa per lo scambio Obaretin-Fini sta per essere concluso. Le trattative sono in fase avanzata e l’intesa sembra vicina alla definitiva formalizzazione. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli per finalizzare lo scambio. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le fonti vicine alla trattativa segnalano un progresso positivo. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve, portando all’accordo tra le due società.

Asse Napoli Genoa, cresce l’ottimismo: scambio Obaretin Fini verso la fumata bianca. Tutti gli aggiornamenti e le ultime. C’è ottimismo attorno allo scambio di cartellini tra Napoli e Genoa che coinvolge Nosa Obaretin e Seydou Fini: il difensore classe 2003 è destinato ai rossoblù, mentre l’esterno offensivo 2006 dovrebbe prendere la strada di Castel Volturno. Lo riporta Di Marzio. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Gli ultimi contatti sono stati positivi e la trattativa è pronta a entrare nella fase decisiva non appena il Napoli avrà definito la questione allenatore. All’interno dell’operazione potrebbe rientrare anche Christian Garofalo, difensore classe 2007 molto apprezzato dal settore giovanile del Genoa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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