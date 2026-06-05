Musica sport e comunità | una serata d’eccezione per l’Istituto Comprensivo Sezze-Bassiano

Notizia in breve

Una serata dedicata a musica, sport e comunità si è svolta all’Istituto Comprensivo Sezze-Bassiano. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e famiglie, con esibizioni musicali e attività sportive. Sono stati premiati i talenti emergenti e sono stati presentati progetti di partecipazione scolastica. La serata ha coinvolto diverse generazioni, promuovendo l’interazione tra studenti, insegnanti e cittadini. L’iniziativa ha avuto come obiettivo la valorizzazione delle capacità e dell’impegno della comunità scolastica.