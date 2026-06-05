Musica sport e comunità | una serata d’eccezione per l’Istituto Comprensivo Sezze-Bassiano

Da dayitalianews.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una serata dedicata a musica, sport e comunità si è svolta all’Istituto Comprensivo Sezze-Bassiano. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e famiglie, con esibizioni musicali e attività sportive. Sono stati premiati i talenti emergenti e sono stati presentati progetti di partecipazione scolastica. La serata ha coinvolto diverse generazioni, promuovendo l’interazione tra studenti, insegnanti e cittadini. L’iniziativa ha avuto come obiettivo la valorizzazione delle capacità e dell’impegno della comunità scolastica.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Una serata all’insegna dei talenti, dell’impegno e della partecipazione quella andata in scena presso il Centro Sociale di Sezze, dove l’Istituto Comprensivo Sezze-Bassiano ha celebrato due importanti momenti della propria attività educativa: il concerto della sezione musicale e la premiazione delle squadre che hanno partecipato al torneo di tchoukball di Rimini. Il concerto della sezione musicale conquista il pubblico. Ad aprire la manifestazione è stata l’esibizione degli studenti della sezione musicale dell’istituto, considerata da anni uno dei fiori all’occhiello della scuola. Sul palco si sono esibiti il coro e le orchestre delle classi prime, seconde e terze, diretti dal maestro Paolo Giusti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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