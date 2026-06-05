Morte Andrea Purgatori rinviati a giudizio i 4 medici che ebbero in cura il giornalista | l' accusa di omicidio colposo

Quattro medici coinvolti nelle cure del giornalista sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di omicidio colposo. La loro posizione riguarda il trattamento ricevuto prima della morte del professionista. La decisione è stata presa dopo le indagini condotte dagli inquirenti, che hanno valutato le modalità di assistenza e diagnosi effettuate. I medici dovranno comparire in tribunale per rispondere delle accuse. La vicenda riguarda il caso di decesso avvenuto in seguito a interventi medici e cure fornite.

Ai medici Gianfranco Gualdi, Claudio Di Biasi, Maria Chiara Colaiacomo e Guido Laudani viene contestato il reato di omicidio colposo per aver "redatto con grave imperizia, negligenza e imprudenza" il referto della risonanza magnetica a cui Purgatori si era sottoposto 2 mesi prima di morire Pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Caso Andrea Purgatori, rinviati a giudizio quattro medici per omicidio colposo: fissato il processo

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