Monteleone di Orvieto perforata condotta del metano durante lavori di scavo | intervento dei Vigili del Fuoco
Nel tardo pomeriggio di oggi, durante lavori di scavo, è stata accidentalmente perforata una condotta principale di gas metano a Monteleone di Orvieto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito. Le autorità hanno avviato le operazioni per il controllo della perdita e il ripristino della condotta. Non sono stati segnalati altri danni o incidenti correlati.
Monteleone di Orvieto – Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19:30, quando durante alcuni lavori di scavo è stata accidentalmente perforata una condotta primaria di gas metano. L’episodio ha provocato una significativa fuoriuscita di gas, alimentata dalla pressione dell’impianto, stimata intorno ai 3 bar. La perdita è stata immediatamente percepita anche a notevole distanza grazie al tipico odore del gas, circostanza che ha fatto scattare l’allarme e la richiesta di intervento ai soccorsi. Sul posto sono rapidamente arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Orvieto, che hanno avviato le prime operazioni di messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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