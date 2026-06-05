Monteleone di Orvieto perforata condotta del metano durante lavori di scavo | intervento dei Vigili del Fuoco

Notizia in breve

Nel tardo pomeriggio di oggi, durante lavori di scavo, è stata accidentalmente perforata una condotta principale di gas metano a Monteleone di Orvieto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito. Le autorità hanno avviato le operazioni per il controllo della perdita e il ripristino della condotta. Non sono stati segnalati altri danni o incidenti correlati.